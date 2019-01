Noleggio con conducente, una manovra sbagliata del Governo scatenerà incidenti a catena?

Un emendamento destinato a scatenare il caos mettendo in guerra diverse categorie di lavoratori Così Paolo Uggé,vicepresidente di Confrasporto e di Confcommercio ha definito l’emendamento al disegno di legge di conversione del decreto semplificazioni, in tema di noleggio con conducente (Ncc).”Un emendamento, presentato a sorpresa, che rischia di vanificare l’importante lavoro di approfondimento e mediazione che il vice ministro dei Trasporti Edoardo Rixi sta razionalmente conducendo, in modo positivo”, ha sottolineato Paolo Uggè, chiedendo un immediato intervento del Governo “per evitare che vengano arrecati danni alle imprese, ai lavoratori e ai cittadini del Paese, che rischiano di trovarsi coinvolti nelle conseguenze di possibili azioni di protesta. Far tornare il settore in un clima di caos e lotta tra categorie, penalizza in maniera devastante le imprese del comparto del noleggio con conducente con prevedibili effetti negativi sugli occupati-” ha concluso Paolo Uggé.