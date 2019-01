Noleggiatori d’auto con conducente, è l’ora della verità: migliaia d’imprese rischiano di chiudere

Sta per scoccare l’ora della verità per il decreto varato gli ultimi giorni di dicembre dal Governo in materia di autoservizi pubblici non di linea, in particolare per gli Ncc, ovvero i noleggiatori di auto con conducente, protagonisti da settimane di una protesta a livello nazionale per impedire l’entrata in vigore di nuove norme che di fatto spazzerebbero via migliaia di imprese. Mercoledì 9 gennaio inizierà infatti l’esame del decreto in commissione Trasporti della Camera, con alla“guida” dei lavori la deputata della Lega Elena Maccanti. La commissione dovrebbe procedere alla costituzione di un comitato ristretto per arrivare alla stesura di un testo condiviso e a una serie di audizioni.