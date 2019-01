Brennero, frenano i Tir. Negli ultimi 5 mesi del 2018 sempre meno mezzi pesanti al valico

Un avvio a tutta velocità e poi un forte rallentamento negli ultimi 5 mesi: è questa la fotografia del traffico pesante al Brennero nel 2018 che ha visto nei primi mesi dell’anno una crescita addirittura a doppia cifra (con una punta massima a gennaio addirittura del 21per cento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), per poi far registrare il segno negativo a partire da agosto, con un -4,8 per cento a settembre e un – 2,8 per cento a dicembre. Complessivamente nel 2018 sono stati 2 milioni e 420mila ii tir che anno attraversato il Brennero, con un “saldo attivo” di + 7,4 per cento come pubblica il giornale Tiroler Tageszeitung in riferimento ai passaggi dei mezzi pesanti al casello autostradale di Schoenberg sul versante austriaco del valico. Il traffico complessivo, che include quello leggero, è invece rimasto stabile con 14,13 milioni passaggi (+ 0,13per cento). Per scoprire invece il futuro del traffico al valico italo austriaco occorrerà attendere gli sviluppi del tavolo di coordinamento per il progetto pilota di un ‘pedaggio di corridoio’ , prospettato recentemente dalla commissaria Ue Violetta Bulc, in programma entro gennaio , tavolo al quale i rappresentanti del Tirolo confermeranno con ogni probabilità la propria volontà di ridurre il traffico pesante sull’asse del Brennero con divieti notturni e i cosiddetti divieti settoriali per alcune merci.