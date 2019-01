Riposi settimanali al volante: mentre l’Europa va al voto i conducenti vanno in piazza a protestare

Uno sciopero nazionale di 24 ore indetto per il14 gennaio, in concomitanza con la seduta del Parlamento europeo chiamato a votare la parte del Pacchetto mobilità relativa alla riforma dell’autotrasporto e in particolare alcune modifiche , sui termini del riposo settimanale regolare. A organizzare la protesta sono i rappresentati dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti che hanno invitato a manifestare gli autisti dei veicoli industriali sopra le 3,5 tonnellate “ per contrastare le misure della Commissione europea nell’ambito del Mobility Package e, in modo particolare, la modifica del regolamento 561/06″. In Liguria lo sciopero sarà esteso anche a martedì 15 gennaio, “contro i tempi di attesa di carico e scarico in ambito portuale, viabilità e sicurezza portuale, manleva e pulizia dei container”.