Trasporti bloccati dalla neve che non c’è. In rete si scatena una bufera di polemiche

“Siamo bloccati da ore, di neve neanche l’ombra , le strade pulitissime ma non ci lasciano partire”; “È dalle 4.30 del mattino che sono in contatto con Autostrade per capire se sbloccheranno la situazione ma senza risultati: qui non nevica ma il divieto di transito ai tir resta in vigore: ma che Paese siamo?”; “Vi mando anch’io una foto che dimostra non solo che non sta nevicando ma che il cielo è sereno, ma nonostante questo sono costretto a restare bloccato col Tir in un’area di sosta per colpa di qualche i………… passacarte burocrate che ha visto un bollettino meteo e senza neanche aprire la finestra a mandato i trasporti in tilt”; “Devo consegnare un carico di merce, in azienda la stanno aspettando: chi è il “genio” che ha bloccato il traffico col sole che splende? Di Maio chiudi le Prefetture e mandali tutti a casa a lavorare così forse capiranno di cosa stiamo parlando”….. Sono solo alcuni esempi dei messaggi che moltissimi camionisti stanno messaggiando per denunciare l’assurdità dei divieti al traffico di mezzi pesanti scattati in diverse zone d’Italia nonostante la neve non sia caduta ma solo “annunciata” (leggi qui) da previsioni che, in diversi casi si sono dimostrate sbagliate. Una bufera di neve “avvenuta” solo sulla carta che ha scatenato in rete una tempesta di polemiche…