AAA cercasi camionisti disperatamente. Solo nelle Marche ne occorrono centinaia

AAA cercasi camionisti disperatamente. Nessun annuncio del genere è ancora apparso ma non è da escludere che prima o poi possa accadere considerata la vera e propria “caccia” ai conducenti di mezzi pesanti scattata da tempo in diverse zone d’Italia. L’ultimo appello è partito dalle Marche dove i responsabili di Confartigianato Trasporti hanno confermato che le imprese del settore sono alla ricerca di centinaia di persone da assumere per sostituire quelli che stanno andando in pensione. Un fabbisogno creato dalla ripresa fatta registrare dal settore, che nelle Marche conta 4500 aziende di trasporto e logistica, per circa 12mila addetti e 11mila veicoli industriali, e che nel primo semestre del 2018 ha fatto registrare un aumento di fatturato del 4,9 per cento, ma alimentato soprattutto dalla necessità di un ricambio generazionale, con molti autisti andati in pensione o pronti a farlo e pochissimi giovani pronti a prenderne il posto. Ed è in quest’ottica che il presidente di Confartigianato Trasporti Marche, Elvio Marzocchi, ha applaudito l’incentivo previsto dalla Finanziaria 2019 per favorire il conseguimento delle patenti superiori per i giovani.