Multa record per il camionista che falsificava le ore di guida: 70mila euro e divieto di guidare

535mila corone danesi, equivalgono a 71.676 euro ma soprattutto rappresentano una multa da record:quella inflitta a un camionista sorpreso dalla polizia danese a utilizzare un congegno elettronico che falsificava le rilevazioni del cronotachigrafo della bisarca slovena che stava guidando. Una multa resa ancor più salata dal fermo del veicolo fino a completo pagamento e,soprattutto dalla “condanna” a non guidare più sulle strade danesi. Una sorta di “daspo” inflitto dagli agenti della polizia della città danese di Karlslunde che, come spiega il giornale svedese Proffs, hanno avuto un validissimo alleato per smascherare la truffa: un cane poliziotto il cui fiuto ha permesso di ritrovare un telecomando che serviva al conducente per “taroccare” i dati del cronotachigrafo e di cui il camionista si era sbarazzato alla vista della polizia. Trovato il telecomando è iniziata un’ispezione del tir che ha portato alla scoperta del congegno elettronico per manomettere il sistema di registrazione delle ore di guida. Un sistema di manipolazione così recente e sofisticato da spingere la Polizia danese a decidere di utilizzarlo per la formazione dei propri agenti.