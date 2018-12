Le 10 auto più rottamate nel 2018: guidano la classifica Fiat Punto, Panda e Ford Fiesta

Fine anno, tempo di bilanci. Anche per le rottamazioni auto. A dirci quali sono stati i modelli più “scartati” dagli italiani è la graduatoria stilata dai responsabili dell’osservatorio sulla ricerca dell’auto online del portale DriveK che vede sui tre gradini più alti del podio Fiat Punto, Fiat Panda e Ford Fiesta, seguite dalla Lancia Ypsilon, che scende dal podio rispetto al 2017, Volkswagen Golf, l’auto più venduta in Europa, Opel Corsa, Ford Focus, Citroën C3, Renault Clio e Mercedes-Benz Classe A. L’indagine, svolta su un campione di cinquantamila richieste di preventivo che gli italiani hanno effettuato dal 1° gennaio al 15 dicembre 2018, ha permesso di scoprire anche che gli italiani cerchino di posticipare sempre più il momento della rottamazione, con l’età media delle vetture che sale di conseguenza passando da 11 a 11 anni e mezzo. In aumento anche il chilometraggio medio dei veicoli rottamati: 122.000 i chilometri percorsi dalle auto a benzina, 175.000 per i diesel. “Il 2018 si è confermato un anno di esitazione e incertezza per gli italiani che vogliono acquistare un’auto nuova”, ha commentato Tommaso Carboni, country manager per l’Italia di MotorK, società proprietaria del portale DriveK. “Sono state rottamate soprattutto quelle auto che avevano raggiunto il loro limite per circolare in sicurezza sulle strade, mentre si è scelto di aspettare i prossimi mesi per capire, per esempio, l’impatto per gli incentivi all’acquisto di auto elettriche. Certamente, i grossi investimenti sulla mobilità a zero emissioni da parte dei grandi gruppi avranno presto delle ripercussioni sul parco auto circolante nel nostro Paese, ma il percorso di svecchiamento sarà lungo e tortuoso”.