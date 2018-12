Palenzona: “Sul Terzo valico Toninelli ha fatto un passo importante, ora ne compia un altro”

“Una scelta di politica dei trasporti in chiave europea fatta di traffici e infrastrutture per la competitività, un nuovo quadro in cui avrebbe molto senso che il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Danilo Toninelli valutasse di conferire al Commissario straordinario che dovrà essere nominato un mandato più esteso: non solo monitorare lo sviluppo dei lavori ma anche la crescita dei traffici come punto di riferimento delle amministrazioni competenti”. Così il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Fabrizio Palenzona ha commentato la scelta del ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Danilo Toninelli di proseguire con i lavori per il terzo Valico di Genova. Una scelta apprezzata da Fabrizio Palenzona che ha voluto sottolineare come “per la prima volta il Terzo Valico sia stato considerato come infrastruttura di rete, un’opera che, per essere efficiente, dev’essere funzionale al porto di Genova e agli impianti logistici di retro porto in provincia di Alessandria, che sono di proprietà pubblica. Da oggi, quindi non si tratta di promuovere i lavori completandoli anche rispetto ai terminal portuali e retro portuali ma di promuovere i traffici del sistema che sostiene il Corridoio Reno Alpi , certamente il più importante nella logica della coesione europea”, ha concluso il presidente di Conftrasporto-Confcommercio .