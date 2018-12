Trasporti eccezionali vietati sui cavalcavia sopra l’autostrada per i Tir non autorizzati

Trasporti eccezionali vietati dal nuovo anno sui cavalcavia che passano sopra un’autostrada gestita da Autostrade per l’Italia ai camion di imprese di trasporto che non saranno censite all’anagrafica ditte della società autostradale. La nuova disposizione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019 quando per percorrere quei ponti e cavalcavia diventerà obbligatorio avere un’apposita autorizzazione. Per avere informazioni sulla richiesta delle autorizzazioni, ma anche sulla normativa vigente, sulle prescrizioni per il traffico e sulle limitazioni previste da tutte le società autostradali, cliccate qui.