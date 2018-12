Calendario dei divieti per i Tir nel 2019: ecco date e orari. Che però potrebbero cambiare…

Settantacinque giorni di divieti, contro i 78 del 2018, identica impostazione per gli orari di divieto domenicale, che vanno dalle 9 alle 22 da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre, con cambiamenti invece nei mesi estivi, con l’anticipazione dell’alt ai mezzi pesanti dalle 7 alle 22. Confermati i divieti del sabato a luglio e agosto. Sono queste le novità principali che riguardano il calendario dei divieti per i veicoli industriali e le relative deroghe per il 2019 sottoscritto dal ministero dei Trasporti e che entrerà in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il Decreto prevede entro i primi tre mesi del 2019 incontri con i responsabili delle associazioni dell’autotrasporto per valutare l’impatto del calendario ed eventualmente apportare modifiche e integrazioni “per favorire un incremento di competitività dell’autotrasporto”. Ecco il calendario dettagliato mese per mese dei divieti di circolazione dei veicoli pesanti con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.

Gennaio: 1 martedì 09,00-22,00; 6 domenica 09,00-22,00; 13 domenica 09,00-22,00; 20 domenica 09,00-22,00; 27 domenica 09,00-22,00.

Febbraio: 3 domenica 09,00-22,00; 10 domenica 09,00-22,00; 17 domenica 09,00-22,00; 24 domenica 09,00-22,00.

Marzo: 3 domenica 09,00-22,00; 10 domenica 09,00-22,00; 17 domenica 09,00-22,00; 24 domenica 09,00-22,00; 31 domenica 09,00-22,00.

Aprile domenica 09,00-22,00; 14 domenica 09,00-22,00; 19 venerdì 14,00-22,00; 20 sabato 09,00-16,00; 21 domenica 09,00-22,00; 22 lunedì 09,00-22,00; 25 giovedì 09,00-22,00; 28 domenica 09,00-22,00.

Maggio: 1 mercoledì 09,00-22,00; 5 domenica 09,00-22,00; 12 domenica 09,00-22,00; 19 domenica 09,00-22,00; 26 domenica 09,00-22,00.

Giugno: 2 domenica 07,00-22,00; 9 domenica 07,00-22,00; 16 domenica 07,00-22,00; 23 domenica 07,00-22,00; 30 domenica 07,00-22,00.

Luglio: 6 sabato 08,00-16,00; 7 domenica 07,00-22,00; 13 sabato 08,00-16,00; 14 domenica 07,00-22,00; 20 sabato 08,00-16,00; 21 domenica 07,00-22,00; 26 venerdì 16,00-22,00; 27 sabato 08,00-22,00; 28 domenica 07,00-22,00.

Agosto: 2 venerdì 16,00-22,00; 3 sabato 08,00-22,00; 4 domenica 07,00-22,00; 9 venerdì 16,00-22,00; 10 sabato 08,00-22,00; 11 domenica 07,00-22,00; 15 giovedì 07,00-22,00; 17 sabato 08,00-16,00; 18 domenica 07,00-22,00; 24 sabato 08,00-16,00; 25 domenica 07,00-22,00; 31 sabato 08,00-16,00.

Settembre: 1 domenica 07,00-22,00; 8 domenica 07,00-22,00; 15 domenica 07,00-22,00; 22 domenica 07,00-22,00; 29 domenica 07,00-22,00.

Ottobre: 6 domenica 09,00-22,00; 13 domenica 09,00-22,00; 20 domenica 09,00-22,00; 27 domenica 09,00-22,00.

Novembre: 1 venerdì 09,00-22,00; 3 domenica 09,00-22,00; 10 domenica 09,00-22,00; 17 domenica 09,00-22,00; 24 domenica 09,00-22,00.

Dicembre: 1 domenica 09,00-22,00; 8 domenica 09,00-22,00; 15 domenica 09,00-22,00; 22 domenica 09,00-22,00; 24 martedì 09,00-14,00; 25 mercoledì 09,00-22,00; 26 giovedì 09,00-22,00; 29 domenica 09,00-22,00.