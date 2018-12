No all’ecotassa auto, il Governo “non danneggerà chi può permettersi solo la Panda”

Inversione di marcia del Governo sulla nuova tassa ipotizzata per l’acquisto di auto nuove ma con “vecchi” carburanti come gasolio e benzina. Lo ha annunciato il vicepremier Luigi Di Maio a Mattino 5. “Non ci sarà nessuna nuova tassa sulle auto, ci sarà un ecobonus sulle auto elettriche, ibride, a metano. Non danneggeremo chi puo’ permettersi solo una Panda”, ha dichiarato il vicepremier aggiungendo che il Governo “sta incentivando fino a 6.000 euro le auto elettriche e preparando un piano per l’installazione di oltre 20.000 colonnine elettriche con EnelX. Abbiamo le citta’ ostaggio dell’inquinamento, si fermano le auto fino a Euro4”.Le dichiarazioni a brevissima distanza da un attacco sferrato al governo gialloverde dalla deputata di Forza Italia Deborah Bergamini che aveva definito la nuova ecotassa una “genialata”. “A novembre continua il calo di vendite delle auto in Europa (solo per Fca il calo e’ di -9.9%) e qual e’ la risposta del ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio? Una ecotassa sulle auto non di lusso non elettriche”, ha scritto la deputata.