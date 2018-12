Scandalo Sistri, lo Stato dice basta a uno spreco durato 9 anni e costato centinaia di milioni

“Uno dei più grandi sprechi”, lo aveva definito nei giorni scorsi il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. Considerazione che, molto tempo prima di lui, avevano fatto altri, primi fra tutti i responsabili di Conftrasporto, pronti a denunciare attraverso intere pagine suquotidiani nazionali lo scandalo Sistri, il sistema di tracciamento telematico dei rifiuti costato montagne di denaro e mai entrato in azione e, nonostante questo, fatto ugualmente pagare alle imprese di autotrasporto. Un’autentica “porcheria all’italiana”, che finalmente scomparirà. Dopo nove anni, un costo di 141 milioni di euro, un’inchiesta giudiziaria e fiumi di polemiche, il 1° gennaio 2019 il Sistri cesserà infatti di esistere, come deciso dal Consiglio dei ministri che ha incluso la sua soppressione nel Decreto Semplificazione approvato. A sostituirlo dovrebbe essere un nuovo e diverso sistema di tracciamento dei rifiuti, annunciato sempre dal ministro Costa, che potrebbe essere gestito con un costo preventivato in tre milioni l’anno. Cifre irrisorie se paragonate i 290 milioni di euro fatturati allo Stato dal 2010 al 2014 (di cui 90 pagati) e agli altri 66 milioni di costi presentati dal 2014 al 2018 (di cui pagati 51), ai quali vanno aggiunti milioni e milioni di euro letteralmente “rubati” (visto che il sistema non ha mai funzionato) alle imprese di autotrasporto che operano nella filiera dei rifiuti, in termini di contributi annuali e di acquisto di terminali e chiavette Usb necessari per il suo funzionamento rimasto sempre e solo teorico. Fino alla piena operatività del nuovo sistema i titolari soggetti alla tracciabilità dovranno continuare a usare il medesimo sistema utilizzato ora, quello cartaceo, hanno annunciato in un comunicato i responsabili del ministero, mentre lo stesso ministro Costa ha voluto evidenziare come “attualmente sia assicurata la tracciabilità del 65 per cento dei rifiuti speciali, mentre l’obiettivo del nuovo governo è arrivare almeno al 90 per cento risparmiando soldi e tempo per le aziende. Si deve entrare in una sorta di Sistri 2.0 che digitalizzi l’intera tracciabilità dei rifiuti e i documenti fiscali, superando in tal modo il doppio binario cartaceo/digitale e il registro di carico e scarico”.

