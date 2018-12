Tir a idrogeno: per ora esiste solo sulla carta ma c’è già chi ne ha ordinati dieci esemplari

Nikola Tre, la nuova versione europea del trattore stradale a idrogeno progettato dal gruppo americano Nikola Motor Company, per ora esiste solo solo sulla carta ma ha già ricevuto un importante pre-ordine dalla società di autotrasporto belga Ninatrans pronta ad acquistarne dieci unità. Una decisione presa, come ha affermato l’amministratore delegato di Ninatrans, Benny Smets, “nella convinzione che questa tecnologia sia valida per il trasporto sulle lunghe distanze, specialmente perché l’idrogeno non comporta emissioni di CO2. Teniamo ovviamente conto che questi veicoli non entreranno in servizio in breve tempo, e che occorre prevedere anche la costruzione di una rete di stazioni di rifornimento. Ma stiamo già guardando avanti al giorno in cui potremo lavorare con i camion Nikola” ha detto Benny Smets. Nikola Motor Company presenterà il primo prototipo nella primavera del 2019 e per ora non è possibile ancora prevedere quando saranno prodotti i primi esemplari da consegnate alle aziende che li avranno nel frattempo ordinati.