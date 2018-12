Salvini: “Sì a nuove infrastrutture, ma sulla Tav aspettiamo i risultati dell’analisi costi benefici”

“A favore della Tav ma in attesa della verifica dell’esame costi benefici”. Ha praticamente dato un colpo al cerchio e uno alla botte il ministro dell’Interno Matteo Salvini rispondendo su Rtl a una domanda sulla manifestazione degli imprenditori a favore della Tav. “Anche io sono per il sì, per un’Italia che cresce, che ha più strade e ferrovie, ogni proposta che è a favore di un’Italia che cresce ben venga”, ha affermato, aggiungendo però che “sulla Tav aspettiamo l’esame costi-benefici su cui stanno lavorando”. Più netta invece la posizione a favore del nuovo collegamento ferroviario del ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio, esponente della Lega, che a margine di un convegno sul turismo nel Nord Ovest in programma all’Unione Industriale di Torino ha affermato che “La Tav può avere un valore anche per il turismo, perché il turista ha bisogno di infrastrutture per potersi muovere. Se ci sono infrastrutture veloci, che permettono di arrivare il più velocemente possibile alle destinazioni, questo è l’obiettivo per cui bisogna lavorare”.