Pedaggi per i camion, ecco come cambieranno le regole e le tariffe nel 2019 in Germania

Grandi manovre per il sistema tariffario dei pedaggi per i camion in Germania dove dal 1°gennaio2019 verranno introdotta una variabile della massa complessiva del veicolo (o della combinazione), che prevede tre categorie: da 7,5 a 11,99 tonnellate, da 12 a 18 tonnellate e superiori a 18 tonnellate., categoria, quest’ultima che sarà a sua volta suddivisa tra i veicoli a due o tre assi. Il nuovo sistema tariffario sarà composto da tre elementi: il costo per l’infrastruttura, che dipende dalla massa del veicolo, il costo per l’inquinamento atmosferico, che dipende dalla classe Euro del motore, e il costo per l’inquinamento sonoro, fissato in 0,002 euro per chilometro. Nessun pedaggio dovrà essere pagato per i veicoli con massa complessiva inferiore a 7,5 tonnellate.