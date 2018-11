Autostrade A24 e A25, arrivano i blocchi temporanei ai tir in caso di neve

Autostrade A24 e A25 sempre più a ostacoli per i tir. Dopo il divieto di sorpasso e di sosta recentemente istituito su 87 viadotti, Strada dei Parchi ha deciso infatti di attivare la possibilità di blocco temporaneo della circolazione dei veicoli industriali con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate in caso di neve. Per quanto riguarda la A24 il tratto interessato dall’ordinanza è quello che va dallo svincolo di Tivoli all’interconnessione con la SS80; per la A25 tra lo svincolo direzionale di Torano e lo svincolo d’interconnessione con l’autostrada A14. I conducenti saranno avvisati dell’entrata in vigore dei blocchi temporanei tramite i pannelli a messaggio variabile lungo le autostrade e i veicoli saranno fermati in diversi “punti filtro”: tra gli svincoli di Tivoli e Castel Madama in carreggiata est dalla progressiva Km 14+500 alla progressiva Km 18+800; vicino alle barriere di Teramo e di Roma Est, con dirottamento obbligatorio dei mezzi pesanti o il loro eventuale accumulo temporaneo sui piazzali lungo le carreggiate adiacenti nella A25 Torano-Pescara; tra gli svincoli di Chieti e Manoppello in carreggiata ovest dalla progressiva Km 174+100 (dopo l’accesso al piazzale del Posto Neve di Brecciarola) alla progressiva Km 171+500 (prima della decelerazione dello Svincolo di Manoppello).