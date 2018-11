Giovedì, il giorno in cui è più facile morire in autostrada in un incidente con un tir

Da gennaio a giugno 2018 sono stati 732 gli incidenti avvenuti lungo autostrade, trafori, tangenziali e raccordi autostradali che hanno visto coinvolti veicoli industriali con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate e che hanno causato ferito o morti. Settecentotrentadue incidenti che rappresentano il 15 per cento del totale degli incidenti, 4730, rilevati nei primi sei mesi dal 2018 dalle pattuglie della Polstrada. In 298 degli incidenti con protagonisti mezzi pesanti e di cui è stato possibile indagare le circostanze, gli agenti non hanno rilevato alcuna responsabilità dell’autista del camion, mentre in 336 c’è almeno una sua corresponsabilità. Le cause più frequenti degli incidenti hanno visto al primo posto, nel 23,3 per cento degli eventi, la distrazione alla guida, al secondo (13,6 per cento) il mancato rispetto della distanza di sicurezza e al terzo (6,1 per cento) l’eccesso di velocità Tra le altre cause l’inefficienza del veicolo (1,6 per cento) e lo stato psico-fisico dell’autista, come l’assunzione di alcool o sostanze stupefacenti, colpo di sonno o malore (0,9 per cento). Il giorno della settimana con il maggior numero di incidenti mortali che hanno coinvolto i veicoli pesanti è il giovedì (22 eventi), seguito dal mercoledì (21), dal lunedì (16), dal martedì (12), dal sabato (6), dal venerdì (5) e dalla domenica (3).