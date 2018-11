Tir semina il panico in autostrada: camionista lituano guida per sei chilometri contromano

Immaginate di viaggiare in autostrada e all’improvviso di vedere un Tir che vi sta venendo addosso viaggiando contromano. Un incubo terrificante che alcuni automobilisti (fortunatamente non troppo numerosi visto l’orario e il giorno festivo ) hanno realmente vissuto Il 1° novembre verso le 7 incrociando un camion lituano che ha percorso contromano sei chilometri dell’autostrada A7 all’altezza di Busalla prima che l’autista si fermasse in una piazzola di sosta. L’autista, che è risultato negativo all’esame dell’etilometro, aveva imboccato contromano l’autostrada ligure uscendo dall’area di servizio di Busalla Giovi Est, convinto di viaggiare verso Genova mentre in realtà stava andando, contromano, verso Milano. Accortosi di cosa aveva fatto e raggiunta una piazzola di Sosta per invertire la marcia il conducente ha trovato ad attenderlo una pattuglia della Polizia Stradale, alla cui centrale operativa erano giunte nel frattempo diverse segnalazioni. Gli agenti hanno dovuto bloccare il traffico per permettere al Tir lituano di rimettersi nella giusta direzione di marcia, ma solo per percorrere un breve tratto: il camion è stato infatti sequestrato e al conducente è stata sequestrata la patente.