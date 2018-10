Paura a bordo del traghetto Ausonia di Grimaldi per un incendio scoppiato a bordo nella notte

Momenti di paura per i 262 passeggeri e gli 85 membri d’equipaggio imbarcati nella notte fra sabato e domenica sul traghetto Cruise Ausonia, della compagnia Grimaldi, in viaggio sulla rotta da Palermo a Livorno, per un incendio divampato poco prime delle tre nella sala macchine. Le fiamme, sprigionatesi per cause ancora da chiarire mentre la nave, salpata a mezzanotte, stava navigando in direzione nord, a 24 miglia da Ustica, sono state spente attorno alle 5, ma il traghetto è rimasto con un solo motore funzionante su tre costringendo il comandante a fare rientro nello scalo siciliano dove l’Ausonia, costretta ad affrontare anche il mare mosso dal forte vento di scirocco, è arrivata alle 17.30 con a bordo una squadra di pompieri e scortato da un elicottero della Guardia Costiera di Catania. Nessuno fra i passeggeri, assistiti dai membri dell’equipaggio, è rimasto ferito.