Pedaggi ridotti per i camion a gas naturale. Così agisce chi vuole davvero un trasporto pulito

Pedaggi autostradali a prezzi ridotti per tutti i veicoli industriali alimentati gas naturale. Accadrà dal 1° gennaio 2019 in Germania, Paese che ha riconosciuto l’efficacia di questo carburante per la riduzione dell’impatto ambientale dell’autotrasporto esonerando parzialmente i veicoli industriali alimentati con questo combustibile dal pagamento del pedaggio sull’intera rete. I proprietari di camion a metano dovranno infatti sostenere solo una parte dei costi del pedaggio, ovvero quelli relativi alle voci “costo dell’infrastruttura” ed “emissione del rumore”. Il provvedimento, prova tangibile che la politica, se vuole, può fare qualcosa di concreto per incentivare il ricambio di flotte vecchie, inquinanti e pericolose (leggete qui per scoprire la situazione in Italia) resterà in vigore fino al 31 dicembre 2020. La Germania aveva già approvato il finanziamento per l’acquisto di tali veicoli, con un importo di 8000 euro per quelli a gas naturale compresso e di 12mila euro per quelli a gas naturale liquefatto.