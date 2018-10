Il ministro Toninelli: “C’è un dossier sui trasporti eccezionali, presto avrete una risposta”

Fra i tavoli di lavoro attivati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ce n’è uno che sta esaminando anche un dossier relativo ai trasporti eccezionali e alle misure dei carichi indivisibili. A confermarlo è stato lo stesso ministro Danilo Toninelli che per ribadire “la massima attenzione che il Governo sta dedicando al mondo dell’autotrasporto” ha annunciato a breve risposte concrete per quanto riguarda “l’individuazione dei criteri per il rispetto delle regole sociali per trasporti internazionali che passano per l’Italia e delle misure sugli indivisibili per i trasporti eccezionali”.