Aziende di autotrasporto cancellate dall’Albo: ecco l’elenco di chi “non c’è più”

A settembre risultavano sospese e non più iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per diverse ragioni, che possono andare dalla semplice decisione di cessare l’attività al fallimento. Per questa ragione un centinaio d’imprese d’autotrasporto sono andate ad aggiungersi all’elenco delle attività del settore cancellate dall’Albo degli autotrasportatori. A comunicarlo sono i responsabili dell’Albo stesso confermando che la Motorizzazione ha avviato le procedure per cancellare 101 aziende iscritte. Navigando sul sito dell’Albo (cliccate qui) si può scaricare l’elenco delle aziende in via di cancellazione, sulla base del procedimento numero 2772 del 20 settembre 2018.