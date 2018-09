Polizza assicurativa Rca: in media costa 600 euro, ma c’è chi la paga oltre 1000 e chi solo 370

Ammonta a 583 euro il premio medio in Italia pagato per la Rca, con un aumento medio del +0,9 per cento rispetto a un anno fa, con 13 regioni che hanno visto scattare il segno + (Friuli Venezia Giulia e Campania in testa) mentre fra le sette regioni che hanno fatto registrare i ribassi più importanti figurano Valle d’Aosta, Umbria e Calabria. Sono questi i dati principali che emergono da un’analisi dell’osservatorio di Facile.it realizzata analizzando oltre 6,8 milioni di preventivi raccolti dal comparatore negli ultimi 12 mesi e le quotazioni offerte da un panel di compagnie rappresentanti, in base alla raccolta premi, circa il 54 per cento del mercato Rca italiano. Il rincaro più elevato è stato registrato in Friuli Venezia Giulia con un + 6,12 per cento mentre a festeggiare il risparmio più consistente sono gli automobilisti della Valle d’Aosta con un – 8,23 per cento. A pagare il premio medio più alto della Penisola, che ormai da mesi ha superato la soglia psicologica dei 1.000 euro stabilizzandosi, ad agosto 2018, a 1.036,20 euro, vale a dire quasi il 78 per cento in più rispetto alla media nazionale, restano sempre gli automobilisti campani dove la tariffa Rc auto è salita di un ulteriore 4,68 per cento. Ministangata anche in Trentino Alto Adige, con un aumento delle tariffe pari al 4,56 per cento, che però può consolarsi il premio medio registrato ad agosto 2018, 434,85 euro, risulta essere tra i più bassi del Paese. La classifica delle regioni dello Stivale dove assicurare un’auto costa meno vede infine sul gradino più altro del podio sempre la Valle d’Aosta, dove il premio medio, pari a 371,95 euro, è diminuito dell’8,23 per cento, seguita nella graduatoria dall’Umbria, dove la tariffa media è diminuita del 6,17per cento, stabilizzandosi a 531,42 euro, mentre al terzo posto si posiziona la Calabria; nella regione, però, nonostante il calo del 2,17 per cento rispetto a 12 mesi fa, le tariffe continuano a restare molto elevate, con un premio medio che ad agosto 2018 è stato pari a 674,37 euro, secondo solo a quello della Campania. Per quanto riguarda le scelte degli automobilisti in materia di garanzie accessorie, ancora una volta l’assistenza stradale, inserita nel 44,8 per cento dei preventivi, si conferma come la preferita dagli italiani. Il valore risulta in aumento di 2,5 punti percentuali rispetto a 12 mesi fa, crescita che non sorprende se si considera che il parco auto italiano continua a invecchiare; ad agosto 2018 l’età media dei veicoli era pari a 10 anni e 2 mesi, 3 mesi in più rispetto a quella registrata nell’agosto 2017.