Polizza assicurativa Rca: in media costa 600 euro, ma c’è chi la paga oltre 1000 e chi solo 370

Ammonta a 583 euro il premio medio in Italia pagato per la Rca, con un aumento medio del +0,9 per cento rispetto a un anno fa, con 13 regioni che hanno visto scattare il segno + (Friuli Venezia Giulia e Campania in testa) mentre fra le sette regioni che hanno fatto registrare i ribassi più importanti figurano Valle d’Aosta, Umbria e Calabria. Sono questi i dati principali che emergono da un’analisi dell’osservatorio di Facile.it realizzata analizzando oltre 6,8 milioni di preventivi raccolti dal comparatore negli ultimi 12 mesi e le quotazioni offerte da un panel di compagnie rappresentanti, in base alla raccolta premi, circa il 54 per cento del mercato Rca italiano. Continua a leggere→