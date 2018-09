Raccolta di pomodori in Emilia indigesta per un camionista multato per oltre 6000 euro

Ha guidato per quasi un mese senza rispettare i tempi di guida giornalieri e settimanali. Una violazione costata cara a un giovane autista fermato a Madregolo, una frazione di Collecchio in provincia di Parma, impegnato nella campagna della raccolta dei pomodori emiliana per conto di un’azienda di autotrasporto piacentina. Diciassette le sanzioni che gli sono state contestate dagli agenti della polizia locale che hanno fatto lievitare il costo della multa a 6204 euro oltre alla cancellazione di quindici punti dalla patente. Anche l’impresa per cui l’autista lavora è stata multata, ma per un importo decisamente minore: solamente 327 euro. Il camion carico di pomodori è stato fermato in attesa del pagamento delle multe. Sempre nell’ambito dei controlli sulla campagna dei pomodori emiliana, gli agenti di Polizia dell’Unione pedemontana parmense hanno fermato un autoarticolato guidato da un autista di cinquant’anni, che viaggiava con un sovraccarico di tre tonnellate. L’autista ha ricevuto una sanzione di 85 euro e la decurtazione di due punti e la stessa multa è stata presentata all’azienda committente, dopo che il conducente aveva dichiarato agli agenti che il semirimorchio era stato caricato da dipendenti del committente stesso. Infine sulla Statale della Cisa, all’altezza di Collecchio, un camionista si è visto infliggere una multa da 849 euro oltre al taglio di dieci punti dalla patente e il ritiro del documento dopo aver raccontato di aver perso i dischi del cronotachigrafo analogico il 27 luglio scorso.