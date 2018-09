La svolta di Iveco: al Salone di Hannover solo mezzi elettrici o alimentati a gas naturale

Solo veicoli industriali alimentati a gas naturale ed elettricità. È una strada che guarda al futuro, cancellando il passato e i carburanti più inquinanti, quella imboccata da Iveco che nel proprio stand al Salone internazionale dei veicoli commerciali di di Hannover, in programma dal 14 al 27 settembre, mostrerà solo veicoli a emissioni ridotte. In tutto 18 veicoli elettrici, a gas naturale compresso o liquefatto. Iveco organizzerà anche un convegno “La transizione energetica verso un futuro sostenibile” e alcuni workshop per analizzare la nuova era del trasporto merci su strada sostenibile. “L’opinione pubblica si è espressa chiaramente contro l’ utilizzo del diesel e sia l’Unione europea sia i governi nazionali stanno favorendo la convesione delle flotte alle tecnologie sostenibili”, ha spiegato Pierre Lahutte, presidente di Iveco Brand. “Iveco, in occasione della fiera IAA, con il suo stand diesel-free a emissioni ridotte e in collaborazione con Shell, dimostrerà come la sua offerta completa di veicoli elettrici, Cng e Lng rappresenti già oggi un’alternativa al diesel disponibile e praticabile”.