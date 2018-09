La logistica sostenibile? Non solo è possibile ma fa anche bene ai conti delle imprese

Qual è l’impatto della logistica sul clima? E quali sono le possibili soluzioni e le tecnologie per migliorare la sostenibilità ambientale della supply chain, ovvero la catena di distribuzione delle merci? È a queste domande (ma anche ad altre ancora) che vuol dare risposte l’evento “La logistica sostenibile è possibile e fa bene ai conti”, organizzato da GS1 Italy, associazione senza scopo di lucro che riunisce 35 mila imprese di beni di largo consumo, per giovedì 13 settembre, dalle 14.30 alle 18, nella Sala Meili del Centro Svizzero in via Palestro 2 a Milano. Al centro dell’incontro, l’ultima versione di Ecologistico₂, lo strumento di misurazione dell’impronta ambientale sviluppato in ambito ECR Italia in collaborazione con GreenRouter, per creare consapevolezza e per diffondere una cultura aziendale improntata alla sostenibilità, aiutando ad individuare le leve e a raccogliere soluzioni e tecnologie per migliorare la sostenibilità ambientale della catena di distribuzione delle merci. Uno strumento già adottato da numerose aziende come Bauli, Carlsberg, Coop Italia, Eridania, Fater, L’Oréal, Number 1 e Unilever, che durante l’incontro presenteranno le loro esperienze. L’evento è gratuito e aperto a tutti previa registrazione online. Per informazioni: nuagecomunicazione@libero.it La pagina dell’evento è : https://gs1it.org/chi-siamo/eventi/20180913-ecr-la-logistica-sostenibile-e-possibile-e-fa-bene-ai-conti/; Twitter: #ecologistico