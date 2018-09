Autostrada elettrica, l’Italia è pronta a sperimentarla su 6 chilometri della BreBeMi

L’Italia è pronta a sperimentare un tratto di autostrada elettrificata, seguendo l’esempio della California, della Svezia e della Germania. A fare da “cavia” potrebbe essere la BreBeMi, la nuova autostrada che collega Brescia con Milano passando da Bergamo e il tratto interessato potrebbe essere proprio sul territorio bergamasco, tra Calcio e Romano di Lombardia, per una lunghezza complessiva di sei chilometri dove il trasporto delle merci su gomma potrebbe avvenire a impatto zero. A lavorare al progetto pilota, presentato a Brescia al convegno Il trasporto elettrico delle merci su strada, organizzato nell’ambito di European Truck Festival, sono tre partner: Cal, Concessioni autostradali lombarde, Siemens, colosso tedesco dell’elettrificazione, e Scania gruppo svedese leader nella produzione di veicoli industriali. Qualora il test sui sei chilometri di “tracciato campione” dovesse dare risultati positivi, in termini di efficienza e soprattutto sostenibilità economica, potrebbe diventare possibile elettrificare l’intera BreBeMi attraverso l’impiego di pannelli fotovoltaici realizzando quello che il presidente di A35, Francesco Bettoni, ha definito “una rivoluzione copernicana nel trasporto merci su gomma”, con una linea elettrica sospesa in entrambe le direzioni di marcia che consentirebbe l’alimentazione di autocarri Scania dotati di catena cinematica ibrida con motore elettrico alimentato attraverso un pantografo. Motore elettrico che continuerebbe poi a spingere i Tir anche al di fuori dell’”autostrada elettrica”in alternativa al motore a combustione interna. “Siamo pronti a collaborare con A35 Brebemi per dare vita alla prima autostrada elettrificata in Italia, un progetto estremamente rivoluzionario destinato a cambiare per sempre la concezione del trasporto su gomma” ha confermato Franco Fenoglio, presidente e amministratore delegato di Italscania, ramo italiano del gruppo svedese che in patria ha realizzato due chilometri di strada elettrica realizzati sulla vicino alla città di Gavle.