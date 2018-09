A scuola arriva un camion che trasporta regali come ìPad, notebook e 2 giorni al Motomondiale

Ci sono camion che trasportano ogni giorno “cose buone”, come cibo, alimenti e bevande che finiscono sugli scaffali dei supermercati e dei negozi in tutta Italia. Tir come quelli della flotta di Italtrans Spa, società di logistica integrata leader nazionale nel settore della grande distribuzione, che sui propri modernissimi mezzi ha deciso di far viaggiare anche un progetto per avere sempre più cose buone nel futuro, grazie a un concorso per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Un concorso, intitolato “Arriva un camion carico, carico di….” che si propone di far riflettere e immaginare le “cose buone” per il futuro, perché insieme alle cose”, come ha voluto sottolineare l’amministratrice delegata Laura Bertulessi presentando l’iniziativa, “è possibile far viaggiare anche valori. E noi siamo convinti di trasportare valori: siamo infatti un’azienda che cerca di essere sensibile anzitutto alla dignità delle persone e del lavoro, ai temi del rispetto ambientale e dello sviluppo sostenibile e questo si traduce, per esempio, in una costante attenzione alla qualità: nelle relazioni, nei modi di operare, nella cura dei mezzi di trasporto… Un esempio arriva dai nostri camion, che cercano di inquinare il meno possibile, sia perché scegliamo mezzi sempre all’avanguardia, sia perché ne curiamo la manutenzione. Abbiamo ben presente che, attraverso il nostro modo di guardare le cose e di lavorare oggi, si gioca il futuro. Non solo il nostro, ma quello di tutti”. A cominciare dagli adulti di domani, ovvero gli studenti di oggi, chiamati a rispondere a una domanda molto semplice: cosa immaginate per il domani e il vostro immaginario camion, sulle strade del mondo, di cosa dovrebbe essere carico per costruire un futuro migliore? Il concorso è rivolto agli alunni delle classi del biennio conclusivo delle scuole primarie e delle classi terze della secondaria di primo grado che possono partecipare singolarmente o in gruppo, come classe intera, indicando sempre un docente referente. Ogni istituzione scolastica può partecipare con più elaborati di tre possibili tipologie a seconda delle sezione scelta: sezione letteraria (è richiesta l’elaborazione di un testo scritto sul tema del concorso che sappia articolare i pensieri nella forma di una lettera, un diario o anche di un racconto, con l’elaborato che non deve superare le 3 cartelle di 1800 caratteri, spazi inclusi, ciascuna, scritta in carattere Arial, corpo 14); sezione artistica (è richiesta la realizzazione di disegni, cartelloni o opere analoghe capaci di trasmettere/provocare emozioni e riflessioni; sezione multimediale (è possibile proporre video della durata massima di 3 minuti), o una raccolta di massimo 10 slides in power point). Per la valutazione la giuria terrà conto della coerenza dell’elaborato con il tema proposto, dell’originalità e creatività nella forma e nel contenuto; della ricchezza e correttezza lessicale e linguistica. In palio ci sono iPad e notebook oltre a un premio speciale assegnato al concorrente che avrà prodotto un elaborato valutato dalla Giuria come particolarmente significativo e originale: la partecipazione “da protagonista” di due persone (studente e accompagnatore) al weekend del Motomondiale Moto2 al Mugello 2019 ospitate nel paddock del team Italtrans. L’invio degli elaborati dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2019 tramite posta elettronica all’indirizzo info@concorsoitaltrans.it Per qualunque informazione e contatto ci si può rivolgere alla segreteria organizzativa attraverso la mail: segreteria@concorsoitaltrans.it; oppure contattando i seguenti numeri: 035 4195150 – 333 9189194 (Donina Zanoli). Lo sviluppo del concorso e ogni iniziativa al riguardo può essere seguito online sul sito appositamente dedicato: www.concorsoitaltrans.it