Obbligatorio sui camion il sistema che riconosce gli ostacoli, in 45mila firmano per il sì

L’obiettivo è raccogliere 50mila firme e il traguardo è vicinissimo visto che a sottoscrivere la petizione sono già stati in quasi 45mila. Quarantacinquemila cittadini che hanno deciso di sostenere su change.org (la piattaforma che invita ognuno di noi a lanciare o a sottoscrivere una petizione per cambiare ciò che non va), l’appello diretto ai rappresentanti del Consiglio europeo, a quelli dell’Unione Europea e al ministro alle Infrastrutture e ai trasporti Danilo Toninelli per far “applicare un sistema, ora facilmente installabile, sui camion o autotreni che riconoscesse automaticamente gli ostacoli che precedono l’autotreno e che un autista, o per distrazione o per stanchezza, non rilevasse in tempo”. Un obbligo che, si legge nella petizione, “consentirebbe di evitare stragi stradali”. Come per esempio quella avvenuta ad agosto a Bologna con l’incendio di un’autocisterna carica di carburante dopo il tamponamento con un tir che trasportava auto.