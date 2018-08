Magazzini per la logistica, le aziende che li cercano hanno tre nuove strade da poter seguire

Per le aziende di trasporti in cerca di ampi magazzini per sviluppare la propria logistica il mercato immobiliare propone tre nuove opportunità: ad Arese, Oppeano, in provincia di Verona e a Vercelli. Tre magazzini, per un totale di 260 mila metri quadrati, proposti da Cbre, intermediario immobiliare attivo anche nel mercato della logistica, per conto di Dea Capital Real Estate. Il polo logistico di Arese, il cui completamento è previsto entro settembre 2018, con una superficie di 40mila metri quadrati, si trova al centro del triangolo industriale Genova-Milano-Torino, ed è stato ricavato grazie al progetto di riqualificazione dell’ex sede degli stabilimenti Alfa Romeo; il nuovo polo logistico di Verona, che è in costruzione e dovrebbe essere completato entro il primo trimestre del 2019, offre invece circa 70mila metri quadrati di spazi logistici di Classe A destinati ad ampliarsi fono a raggiungere circa 190mila metri quadrati; il polo logistico Carisio, infine, situato a metà tra Milano e Torino, lungo il nuovo corridoio europeo Lisbona – Kiev, offre un magazzino logistico di 30mila metri quadrati all’interno di un polo che ospita spazi per 80mila metri quadrati, realizzato in modo da poter gestire al meglio il flusso dei mezzi pesanti. “Tre asset studiati per rispondere alle esigenze dei principali operatori del mercato logistico come, ha sottolineato Roberto Piterà, responsabile della divisione Industrial & Logistics di Cbre Italia.