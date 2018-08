Casirate e Spilamberto, riparte da qui l’e-commerce italiano del colosso Amazon

Casirate, in provincia di Bergamo, e Spilamberto, nel modenese: sono questi i due nuovi “poli” del trasporto merci del colosso mondiale dell’e-commerce Amazon. La prima piattaforma logistica è già pronta e, dopo la consegnata da parte di Vailog avvenuta il 21 agosto 2018, diventerà operativa il prossimo 28 ottobre, con un magazzino di 35mila metri quadrati dove si calcola che entro tre anni potranno trovare lavoro circa 400 dipendenti. La seconda piattaforma ha invece mosso i primi passi con l’approvazione da parte del Comune di Spilamberto della variante che consente la costruzione del nuovo impianto distributivo, con il cantiere sempre affidato a Vailogm su una superficie di 40mila metri quadrati, con un’altezza fino a 15. Il Comune ha approvato la variante che trasforma l’area otto lotti per piccole aziende a un unico lotto per Amazon che ha scelto questa località, a soli due chilometri dal casello autostradale di Modena Sud, come punto strategico per la distribuzione in Emilia.