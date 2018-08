Salvini votò il rinnovo della concessione ad Autostrade. “L’errore è di chi non ha vigilato”

Fra chi nel 2008 votò a favore del rinnovo delle concessione ad Autostrade figura anche Il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che oggi parla di un “errore” e punta l’indice accusatorio contro chi avrebbe dovuto vigilare e contro chi “ha governato per anni e anni” e oggi farebbe bene a rispettare un “silenzio opportuno”ì. “Ricordo che io e miei colleghi e amici abbiamo giurato il primo giugno e oggi è 20 agosto: giusto che rispondiamo su quel che abbiamo fatto e non fatto, ma che qualsiasi cosa sia accaduta al mondo sia colpa del Governo Conte Salvini Di Maio….”, ha aggiunto Matteo Salvini sottolineando di non essere responsabile di ciò che è stato fatto prima dell’insediamento del governo Conte. E in merito alle numerose denunce di altri possibili crolli, il ministro dell’Interno ha replicato che il Governo cercherà “di mettere in sicurezza 30mila strutture che ci stanno segnalando”, lavoro che non potrà però certo essere fatto “in due giorni” da chi “al governo da due mesi e mezzo”.