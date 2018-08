Genova, consigli per chi viaggia e deve trovare strade alternative al viadotto crollato

“Genova, volevano andare a Genova…” cantava Enrico Beruschi. Cosa che, per chi deve raggiungere la città della Lanterna o solo transitarci diretto verso altre destinazioni, dopo il crollo del viadotto Morandi è diventata assai più complicata visto che la tragedia ha spezzato in due il collegamento da Levante e a Ponente della Liguria con la prospettiva, più che concreta, che il problema si trascini per anni. Ecco alcune indicazioni utili per chi deve viaggiare in quell’area.

Per chi viaggia dalla Francia verso il Tirreno (o viceversa)

Per chi proviene dalla Francia l”interconnessione con l’A26, a Voltri, a ovest del capoluogo ligure, è “l’uscita” da non perdere per chi chi viaggia sull’A10 proveniente da Ventimiglia ed è diretto verso il corridoio tirrenico. Da quella che viene chiamata anche ll'”Autostrada dei trafori” (collega con il Frejus tramite l’A21 e l’A 32, il traforo del Monte Bianco e del san Bernardo tramite l’A5, il Sempione tramite la strada statale 33 e il Gottardo tramite la A8) è poi possibile prendere il collegamento con la A7 e da qui proseguire in direzione sud fino all’interconnessione con la A12 (o, in alternativa, per le lunghe percorrenze, la A10 fino interconnessione con la A26 per poi proseguire tramite la A21, la A1 la A15 e quindi ricongiungendosi con la A12).

Per chi è invece in arrivo dal tunnel del Frejus, sempre diretto verso il corridoio tirrenico, ci sono piùopzioni: percorrere le autostrade A32, A21 e A7 fino all’interconnessione con la A12 oppure, per le lunghe percorrenze, proseguire in A21-A1-A15 e poi imboccare la A12). Le autostrade A5, D36, A26, A21 e A7 sono invece le alternative per chi proviene dal tunnel del Monte Bianco per raggiungere l’interconnessione con la A12 unite alla possibilità di percorrere le autostrade A5, A55, A21 e A7 fino all’interconnessione con la A12 (o, in alternativa, per le lunghe percorrenze, proseguire in A21-A1-A15 e interconnessione con A12). Itinerari che ovviamente si possono percorrere in senso contrario per chi dal corridoio tirrenico è diretto verso la Francia.

Per chi viaggia dalla Francia verso il Nord Italia e l’Adriatico e viceversa

Per chi arriva da Ventimiglia e deve proseguire verso il versante adriatico il percorso da seguire prevede l’imbocco della A10 fino al raccordo con l’A6 per poi imboccare le autostrade A6, A2, A, A14 (o, in alternativa, l’A10 fino all’interconnessione con le A26, A2, A, A14). Anche in questo caso, l’itinerario si può percorrere in senso contrario per la Francia

Per chi è diretto all’ aeroporto di Genova

Chi proviene dal confine francese può utilizzare l’uscita autostradale della A10 Genova Aeroporto. Chi proviene dal corridoio tirrenico o da Milano deve percorrere la A7 fino all’interconnessione con la D26 Diramazione Predosa- Bettole, per poi entrare in A26 direzione sud, fino all’interconnessione con la A10 e da lì dirigersi verso est e uscire al casello di Genova Aeroporto.

Per chi è diretto all’aeroporto di Genova

Chi proviene da Ventimiglia può percorrere l’autostrada A10 fino al raccordo con la A26, percorrere la A26 in direzione nord fino all’interconnessione con la D26 diramazione Predosa- Bettole, percorrerla fino all’interconnessione con la A7, entrare in A7 direzione sud fino alla barriera autostradale di Genova Ovest. Chi proviene dal corridoio tirrenico o da Milano può utilizzare la A7 fino alla barriera autostradale Genova Ovest.