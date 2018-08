Fermiamo i maxi tir che “sfondano i ponti” per far viaggiare solo quelli più leggeri?

“In attesa che avvenga un “miracolo” che possa garantire la manutenzione di ponti e strade, resta solo una cosa da fare: proibire il transito a Tir da 100 tonnellate… Soluzione drastica, che non piacerà certo a chi in questi decenni ha investito nei maxi tir (senza porsi la domanda se fossero pericolosi, perché anche a loro interessava solo guadagnare?), ma di fronte alle emergenze occorre saper intervenire. Come diceva un bravissimo chirurgo: di fronte a un cancro non puoi usare l’aspirina, devi tagliare e ripulire… “Il commento inviato a stradafacendo per trovare una possibile strada per prevenire eventuali nuove tragedie come quella del viadotto Morandi a Genova è davvero perseguibile? Far viaggiare camion da 40 tonnellate invece che da 108 lasciando ai maxi tir solo i carichi davvero eccezionali (e non quelli di altre merci fatti “diventare” eccezionali solo per risparmiare sui viaggi) può rappresentare davvero una soluzione? Il problema non è tanto delle infrastrutture in se ma dei carichi che nei decenni si sono moltiplicati esponenzialmente? Dite la vostra lasciando un commento qui sotto….