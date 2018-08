Artoni Trasporti Spa in vendita: è possibile presentare un’offerta fino al 28 settembre

È partita la procedura per la vendita della società di autotrasporto e logistica Artoni Trasporti Spa che prevede la cessione del complesso aziendale di titolarità dell’azienda in amministrazione straordinaria e/o di vendita degli immobili di proprietà della Artoni Group Spa in amministrazione straordinaria. Il disciplinare di gara per la vendita è stato diffuso dal commissario straordinario il 27 luglio, quattro giorni prima che scadesse la cassa integrazione straordinaria di cento lavoratori. La procedura permette di cedere in modo autonomo i quattordici rami d’azienda, con nove immobili, affittati alla Fercam fino al 30 settembre 2019, su cui la stessa Fercam ha inviato al commissario straordinario il 31 marzo 2018 una proposta di acquisto per 25,5 milioni che prevede beni mobili materiali e immateriali, 124 contratti di lavoro di dipendenti e nove immobili strumentali. In virtù dell’accordo, Fercam vanta un diritto di prelazione. Chi fosse interessato a presentare una domanda d’acquisizione potrà farlo entro le 18 del 28 settembre 2018 (con apertura delle buste fissata il 1° ottobre) allegando un piano industriale e un piano finanziario. Le risorse recuperate da questa cessione serviranno per pagare i creditori di Artoni Trasporti, tra cui molte imprese di autotrasporto che svolgevano trasporti per il gruppo emiliano. Resta invece da definire la situazione dei cento lavoratori che non rientrano tra quelli “affittati” alla Fercam.