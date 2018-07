Interporto Bologna Spa, in vendita le azioni di Comune e Camera di Commercio

Il Comune e la Camera di Commercio di Bologna provano a rimettere sul mercato (a quattro anni di distanza dal primo tentativo fallito) le proprie quote azionarie di Interporto Bologna Spa, la società che gestisce l’omonima struttura logistica emiliana. Il prezzo unitario delle azioni in vendita è stato fissato in 874 euro che moltiplicato per i due pacchetti azionari messi sul mercato (15.234 azioni, pari al 35,1 per cento, di proprietà del Comune e 2.561 azioni, pari al 5,9 per cento, della Camera di commercio) porta a un prezzo di vendita complessivo a base di gara di 15 milioni 552.830 euro. Nel 2014 sul mercato era stato offerto invece un pacchetto più “pesante” (pari al 58,5 per cento di Interporto Bologna Spa) comprendente le quote anche della Provincia, al prezzo di 29,6 milioni di euro. Una cifra che neppure ribassata del 15 per cento aveva però trovato acquirenti. Ora il nuovo tentativo. Per prendere parte alla procedura di gara gli interessati dovranno far pervenire i plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta secondo le modalità stabilite nel bando, pubblicato dal Comune, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del 19 settembre prossimo, a pena di esclusione. È previsto il diritto di prelazione per gli altri soci.