Esame patente incubo per sei milioni d’italiani. E in 200mila l’hanno dovuto ripetere quattro volte

Sei milioni e duecentomila italiani hanno dovuto ripetere almeno una volta l’esame di guida, e più di 4 milioni di automobilisti hanno ripetuto l’esame almeno due volte, mentre in 36.000 casi gli aspiranti guidatori hanno conquistato il sudatissimo titolo di guida dopo addirittura quattro tentativi. Bestia nera di chi affronta l’esame è la prova pratica (ma ci sono anche 215.000 persone che prima di potersi mettere al volante hanno dovuto ripetere anche la teoria) risultata fatale per ben 3.460.000 patentati. I dati emergono da un sondaggio condotto per Facile.it dall’Istituto mUp Research in collaborazione con Norstat che rivela anche come almeno una bocciatura abbia riguardato il 15 per cento degli uomini e il 20,4 per cento delle donne. La “cartina geografica” delle bocciature rivela invece che i candidati più spesso invitati a riprovare sono quelli che risiedono al Centro Italia dove ben il 20,8 per cento dei patentati ha dovuto ripresentarsi almeno una volta. A seguire gli automobilisti del Nord Ovest (19,3 per cento) e quelli del Nord Est (16,8 per cento).