Tav Torino-Lione, tutto da rifare. Il ministro Toninelli: “Un disgustoso spreco di denaro”

“Quando studio dossier come quello della Tav Torino-Lione, non posso che provare rabbia e disgusto per come sono stati sprecati i soldi dei cittadini italiani”. La dichiarazione del ministro alle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli lascia ben poco spazio alle possibilità che il nuovo Governo a trazione 5 Stelle possa far proseguire il progetto dell’alta velocità su rotaia, soprattutto se sommata a un altro passaggio: quello in cui il ministro ha affermato che “nessuno deve azzardarsi a firmare nulla ai fini dell’avanzamento dell’opera. Lo considereremmo come un atto ostile”. Un avvertimento fin troppo chiaro, per un’opera che, ha concluso il ministro, “va completamente riesaminata. Senza preclusioni ideologiche, ma senza subire il ricatto che ci piove in testa e che scaturisce dalle scandalose scelte precedenti.”.