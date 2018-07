Controlli a raffica su tir e bus. Peccato che avvengano solo 15 giorni in un anno

Milioni d’italiani attenti alla sicurezza sulle strade vorrebbero che avvenissero sempre, ogni giorno della settimana, per 52 settimane l’anno. Stiamo parlando dei controlli straordinari su veicoli industriali scattati lunedì 23 luglio e in programma fino a domenica 29 nell’ambito della seconda campagna 2018 “ Truck & Bus” organizzata in tutta Europa dal coordinamento delle Polizie Tispol. Sette giorni di controlli a tappeto su camion e autobus, per verificare lo stato psicofisico dei conducenti, il rispetto dei limiti di velocità e dei tempi di guida e di riposo, il rispetto della normativa ADR per il trasporto di merci pericolose, e di tutte le altre prescrizioni sull’autotrasporto previste dalla normativa nazionale e comunitaria. Controlli determinanti per la sicurezza, per la vita o la morte di moltissime persone in viaggio. Peccato che avvengano solo per 15 giorni l’anno…