Meritate ancora la patente? Ecco i quiz per scoprire se oggi superereste l’esame teorico

Come quasi tutti gli esami, quello della patente viene vissuto con molta ansia. Certo, chi ora ha diverse primavere sulle spalle ricorderà con un mezzo sorriso il suo di esame. Il teorico, con le domande e i mille dubbi sulle risposte, e il pratico, con il terrore per i parcheggi. Preoccupazioni che adesso sono per quasi tutti sparite, grazie alla patente in tasca e alle migliaia di chilometri percorsi. Ma se tu dovessi rifare l’esame ora, a diversi anni di distanza, saresti ancora promosso?

È la domanda che ha deciso di fare la Gazzetta di Parma che sul proprio sito ha pubblicato una serie di quiz della patente. Un gioco che è anche un buon modo per aggiornare la propria preparazione e per verificare se, oggi, sareste in grado di superare l’esame. Clicca qui per fare i quiz.