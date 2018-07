La strada che collega scuola e lavoro è più facile da percorrere grazie al progetto targato Fai

Si è concluso con un bilancio decisamente positivo il primo anno di collaborazione tra la Fai di Milano e l’Istituto Tecnico “Benini” di Melegnano, nell’ambito di un percorso triennale finalizzato ad avvicinare il mondo della scuola al settore dei trasporti e della logistica. Un progetto, assolutamente innovativo, che ha coinvolto 17 studenti del terzo anno supportati dai loro insegnanti e guidati dai dirigenti dell’associazione alla scoperta di un futuro professionale in un settore ancora poco conosciuto dalle scuole, ma indubbiamente fondamentale per l’economia del Paese. “LogisticaMente LIFE”, questo il nome certamente significativo del progetto, che ha avuto tra le attività più importanti la visita dei ragazzi al porto di Trieste e la loro partecipazione al convegno organizzato dalla Fai di Milano su temi di grande attualità quali le infrastrutture, la tutela dell’ambiente, i servizi innovativi per lo sviluppo del settore. Il percorso è proseguito con l’attività di alternanza scuola-lavoro: gli studenti sono stati accolti da alcune imprese di diversa specializzazione associate alla Fai di Milano, oltre che dai responsabili della stessa associazione e di Fai Service, per uno stage aziendale di tre settimane, durante le quali hanno potuto vivere in modo diretto l’attività delle aziende, sia in ambito amministrativo sia in quello decisamente più operativo del magazzino. Esperienza quindi assolutamente positiva, come è stato confermato anche nell’incontro di chiusura attività svoltosi fra il dirigente scolastico Marco De Giorgi, le professoresse Masoch e Garofoli coordinatrici del progetto e il vice presidente Fai nazionale e neo presidente di Fai Milano Claudio Fraconti. L’appuntamento ora è a settembre, per riprendere il cammino con rinnovato entusiasmo e nuove iniziative che coinvolgeranno la federazione e soprattutto le imprese associate: le attività infatti prenderanno spunto in modo ancor più diretto dalle peculiari esigenze delle aziende che emergeranno da un osservatorio appositamente istituito dall’associazione milanese.