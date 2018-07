In treno senza biglietto, dai controlli emerge che i “furbetti” sono decisamente troppi

Sono tempi duri per i “furbetti” dei treni, quelli che cercano di viaggiare senza biglietto. In Campania continuano i controlli a tappeto del pool antievasione, composto da quattro squadre di quattro agenti ciascuna, formate da personale di Trenitalia e Protezione aziendale, impegnate nelle verifiche dei biglietti sia a terra, sia a bordo. Recentemente in Campania sono stati fatti 42mila controlli in cinque giorni, con 4.500 persone allontanate perché prive di biglietto valido e 349 contravvenzioni a passeggeri non in regola. In pratica più di una persona su dieci ha cercato di viaggiare senza biglietto.

In Toscana, invece, sono stati controllati a terra e a bordo oltre 17mila viaggiatori di 70 treni regionali. 490 i passeggeri sanzionati e centinaia quelli allontanati prima di salire sul treno perché non in regola. In questa edizione della campagna l’area di maggior attenzione è stata quella interessata dalla linea Pisa – Viareggio – Lucca – Pistoia. In particolare, spiega Trenitalia, nella stazione di Pisa le azioni del pool antievasione sono state effettuate nell’ambito di un attività svolta congiuntamente con la Questura di Pisa, che ha assicurato una presenza delle forze dell’ordine mirata non solo a sostenere l’attività antievasione ma anche a contrastare i fenomeni connessi all’abusivismo commerciale ad essa legata. Trenitalia ricorda come comprare il biglietto del treno sia “sempre più facile e veloce”, grazie agli sportelli tradizionali, alle emettitrici automatiche di nuova generazione e ai punti vendita autorizzati da Trenitalia. I biglietti si possono acquistare anche online dal sito trenitalia.com in pochi rapidi passaggi. “Mostrando poi al personale di controllo il file ricevuto sul proprio dispositivo mobile, non è più necessario stamparli. E scaricando l’app Trenitalia è possibile effettuare l’acquisto anche direttamente dal proprio dispositivo portatile, smartphone o tablet, fino a cinque minuti prima della partenza”.