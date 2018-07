Nuovo osservatorio sui trasporti, per far conoscere la realtà a chi poi dovrà fare le scelte

Continua a calare il numero delle aziende di autotrasporto: dalle oltre 85mila “censite” a inizio 2016 sono scese a meno di 82mila nel primo trimestre del 2017, con un aumento, pero’, della quota di quelle organizzate come societa’ di capitali, ormai il 21,6 per cento del totale. Un frutto quest’ultimo,come ha rilevato il vicepresidente di Confcommercio e Conftrasporto, Paolo Ugge’ nel suo intervento in occasione della presentazione a Roma del primo Osservatorio di Conftrasporto Confcommercio, “della scelta delle associazioni di legare gli incentivi statali al rispetto dell’ambiente da parte degli imprenditori” e di come, piu’ in generale, sia “necessario fare sistema per aiutare il Paese a progredire”. “Con l’osservatorio che presentiamo oggi”, ha aggiunto Paolo Ugge’, “vogliamo dire qual e’ esattamente la situazione nel mondo della logistica, la cui efficienza e’ condizione di competitivita’ del Paese, e in quello del trasporto, che e’ l’elemento attraverso il quale la logistica puo’ dare competitività. Si tratta di un tema essenziale e delicato per l’economia del Paese, e per analizzarlo servono dati precisi, rilevati in modo nuovo. Vogliamo offrire conoscenza, perché questa sia alla base delle scelte del governo”.