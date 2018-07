La Volvo XC40 scala la classifica della sicurezza: cinque stelle anche a Ford Focus e Bmw X4

Cinque stelle, il massimo in tema di sicurezza. L’ambito punteggio è stato ottenuto da Ford Focus, Volvo XC40 e Bmw X4, le tre vetture analizzate nella seconda serie di test Euro Ncap 2018, il progetto internazionale di valutazione degli standard di sicurezza delle auto nuove, del quale è partner l’Automobile Club d’Italia. Dai crash test è emersa anche un’eccellenza assoluta, la Volvo XC40, che entra di diritto tra le prime cinque auto degli ultimi tre anni per quanto riguarda la protezione degli occupanti adulti.

“Solo la protezione del torace è marginale in caso di scontro frontale”, spiega l’Aci. La Volvo XC40 ottiene il massimo punteggio nello scontro laterale contro il palo, viene considerata buona la protezione dei bambini a bordo (con predisposizione all’uso di tutte le tipologie di sistemi di ritenuta) e adeguata la protezione del pedone, eccetto nel caso della testa (urto sui montanti del parabrezza) e del bacino (urto con alcune aree del cofano). Ottima la protezione delle gambe del pedone nell’urto con il paraurti, elevato sia il livello di equipaggiamento sia le prestazioni degli Adas disponibili, eccellenti punteggi dell’Aeb in ambito autostradale, a parte qualche defaillance nel riconoscimento del pedone di notte e del ciclista.

Per quanto riguarda la Focus, è buona protezione degli adulti a bordo, “con minime criticità al torace negli urti frontali; male, invece, quella del collo dei passeggeri dei sedili anteriori in caso di tamponamento”. La Focus ottiene il massimo punteggio nella protezione dei bambini a bordo e viene considrata facile l’installazione di tutte le tipologie di sistemi di ritenuta. La protezione per i pedoni è “buona e adeguata”, anche grazie alle prestazioni del sistema Aeb in ambito urbano, così come il livello di dotazione dei sistemi di assistenza alla guida (Seat Bealt Reminder, Speed Assistance, Lane Support e Autonomous Emergency Braking).

In questa serie di test è stato valutato anche il nuovo modello Bmw X4. Trattandosi, però, della stessa base meccanica e degli stessi allestimenti dell’off-road X3 (solo la carrozzeria ha una linea più sportiva), si possono utilizzare come riferimento i risultati della X3 di novembre scorso e la loro validità è stata verificata con test aggiuntivi. L’X4 ha conquistato le 5 stelle, con eccellenze nella protezione al colpo della frusta e nello scontro contro barriera laterale, massimo punteggio del freno automatico di emergenza alle basse velocità. Buona la protezione del pedone per la presenza del cofano attivo, mentre è emersa qualche criticità a livello di torace del passeggero posteriore nello scontro contro la barriera, per il conducente nel test del palo e per il collo dei bambini nel caso di impatto frontale. Completa, efficace ed efficiente la dotazione degli Adas.