Merci dal mare alla ferrovia, collegamento tra il porto di Brindisi e l’interporto di Bologna

Arriverà e partirò dal porto di Brindisi il treno di trasporto combinato che collega l’Interporto di Bologna allo Scalo Ferruccio di Bari. Lo prevede un accordo di collaborazione firmato martedì nella sede di Bari dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale dal presidente Ugo Patroni Griffi e dal direttore di Interporto Bologna s.p.a., Sergio Crespi. La collaborazione, si legge in un comunicato, ha l’obiettivo “di sviluppare la relazione ferroviaria Bologna Interporto – Bari Scalo Ferruccio – Brindisi Porto, utilizzando l’infrastruttura ferroviaria esistente presso il Porto di Brindisi”.

L’accordo, spiega la nota, ha la durata di un anno e prevede non solo “lo sviluppo e la promozione dell’attuale treno di trasporto combinato non accompagnato”, sulla tratta Bologna Interporto – Bari Scalo Ferruccio, estendendolo a Brindisi Porto (sulle due direttrici nord-sud e sud-nord). Sono infatti previsti nuovi partenariati nazionali e internazionali, il sostegno e la condivisione di conoscenze logistiche, basate sull’adozione di modelli di business e di processo innovativi, lo sviluppo di altri servizi ferroviari, lo studio di una gamma di facilities da offrire ai fornitori di logistica e ai produttori ricadenti nel bacino di utenza. “Il comparto logistico-ferroviario, purtroppo lontano da standard e traffici di altri Paesi europei, ha bisogno di maggiore disponibilità dei servizi di terminalizzazione sul territorio”, commenta il presidente dell’Autorità di sistema portuale Ugo Patroni Griffi. “Il rilancio del settore dipende anche da questo. È importante recuperare e sviluppare la modalità di trasporto a traffico tradizionale (a carro completo interno e internazionale), ormai quasi scomparsa. Attraverso l’accordo miriamo a mettere a sistema il consolidato know-how dell’Interporto Bologna e la rete ferroviaria già esistente, sfruttando, anche, il nuovo raccordo realizzato a Brindisi che porta i binari direttamente allo sporgente di Costa Morena est, con l’obiettivo di imprimere un’accelerata allo sviluppo del traffico intermodale ferrovia-mare. Ciò porterà collegamenti più rapidi, decongestionando le strade italiane dal traffico su gomma e suggellerà il ruolo di hub geograficamente strategici dei porti di Bari e di Brindisi, nei collegamenti nazionali e internazionali”.

“Gli interporti”, commenta il direttore dell’Interporto di Bologna Sergio Crespi, “devono guardare con maggiore attenzione al trasporto ferroviario e alla integrazione con le altre modalità di connessione, solo in questo modo sarà possibile realizzare un cluster completo di servizi fondamentali per la logistica del nostro Paese. È sempre più urgente promuovere un sistema di trasporto merci più sostenibile e intelligente, strettamente collegato ai porti, utilizzando la modalità del trasporto combinato non accompagnato”.

Credits: Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale