Luigi Merlo alla guida di Federlogistica – Conftrasporto. E a bordo sale anche Amazon

Dopo mesi di lavoro per la “messa a punto” sull’intero territorio nazionale, dopo l’adesione di primari player del settore operanti nella logistica mondiale, nel terminalismo portuale, nell’intermodalità, nella retroportualità e nei servizi portuali, è pronta a ripartire a tutta velocità la “macchina “ di Federlogistica – Conftrasporto. Ed è pronta a farlo con al “volante” il nuovo presidente, Luigi Merlo, eletto dall’assemblea di Federlogistica Conftrasporto riunita a Roma nella sede di Confcommercio Imprese per l’Italia. “Il rinnovo degli organi di rappresentanza necessari per analizzare e comprendere la complessa e articolata realtà in cui operano le nostre aziende segue la stessa rotta”, ha commentato il segretario generale di Conftrasporto-Confcommercio Pasquale Russo, “attraverso questo progetto sarà possibile garantire la massima rappresentanza nei principali tavoli tematici istituiti a livello ministeriale nei dicasteri di riferimento e nelle Autorità di Sistema Portuale”. Con l’espansione e il rilancio di Federlogistica (associazione che ha come obiettivo quello di essere un soggetto concepito in maniera innovativa a partire dal la possibilità di garantire l’adesione ai soggetti internazionali e che vuole interpretare al meglio il nuovo modello di partecipazione coerente anche con gli strumenti di coordinamento nazionale derivanti dalle leggi di riforma introdotte nella precedente legislatura), saranno assicurate la partecipazione attiva alle vertenze di rinnovo del contratto nazionale di lavoro del trasporto e della logistica, dei porti, attraverso il confronto costruttivo con la parte sindacale dei lavoratori, l’audizione con le maggiori autorità nazionali su specifiche problematiche d’interesse, la presenza nelle principali commissioni nazionali e locali attraverso la designazione di esperti e addetti ai lavori, oltre al monitoraggio legislativo nazionale e comunitario. Federlogistica parteciperà inoltre al Tavolo di coordinamento “Confmare”, istituito a livello confederale per coordinare l’intera filiera di operatori e imprese che agiscono sul mare, nei porti e nella logistica connessa. “Grazie alle attività relazionali svolte a livello di Unione europea, in particolare dal nostro ufficio di rappresentanza a Bruxelles sarà possibile sviluppare contatti istituzionali con alti funzionari e politici europei, aprendo la strada dei finanziamenti comunitari ai progetti innovativi del settore”,ha dichiarato sempre il segretario generale Pasquale Russo ribadendo l’importanza di valorizzare sempre più l’interscambio in termini di know how tra le aziende di settori diversi con lo scopo di migliorare le relazioni, la progettazione, l’interconnessione e l’intermodalità. Dal canto suo il neo presidente Luigi Merlo ha voluto dare il benvenuto in Federlogistica ad Amazon, “adesione che rafforza ulteriormente il ruolo di Conftrasporto. Siamo lieti dell’ingresso di Amazon, un player di rilevanza internazionale, che sta investendo molto sul nostro Paese sia in termini di innovazione sia di infrastrutture creando opportunità di sviluppo sia per le piccole e media imprese italiane in cerca di nuova linfa dal commercio online, sia per gli operatori minori della logistica”, ha affermato Luigi Merlo.