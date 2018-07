Autostrada bloccata per consentire all’elicottero dei soccorritori di atterrare fra auto e tir

Non capita tutti i giorni di veder atterrare un elicottero in mezzo all’autostrada, a pochi metri dalla propria auto. È accaduto ai viaggiatori che giovedì 5 luglio stavano percorrendo il tratto di autostrada Modena-Brennero all’altezza di Carpi e hanno assistito in diretta all’intervento dei soccorritori arrivati dal cielo per trasportare il più in fretta possibile in ospedale il conducente di un furgone rimasto gravemente ferito. Un intervento che ha permesso di verificare in diretta il ruolo importantissimo che hanno questi uomini e questi mezzi dai quali può dipendere la vita o la morte di moltissime persone.