Rixi: “Vogliamo trasportare più merci su ferro e sviluppare il sistema logistico italiano”

“C’è la volontà e la certezza di trasportare più merci su ferro, migliorare i servizi, implementare lo sviluppo del sistema logistico italiano che deve essere non solo primo nel Mediterraneo ma livello europeo. Questo si fa con investimenti accurati, andando magari a migliorare i progetti perché nella vita si può sempre migliorare”. Lo ha detto Edoardo Rixi, sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, a margine della consegna di due treni da parte del gruppo Fs alla Regione Liguria. “È giusto valutare le opere e vedere se su alcune cose si riescono a fare miglioramenti”, ha dichiarato a propostito del Terzo Valico.

In Italia, ha spiegato il sottosegretario, è giusto “iniziare a valutare le opere perché ci piace avere i dati, confrontarli e renderli noti ai cittadini in un principio di trasparenza e condivisione che penso sia elemento qualificante dell’attività politica di qualsiasi governo, in particolare di questo. Ciò non vuol dire che le cose non si fanno, magari si fanno meglio. Stiamo analizzando tutte le opere tra cui anche il Terzo valico”, ha aggiunto, “e, per il momento, non c’è nessuna novità”. “Le problematiche ambientali”, ha spiegato Rixi, “sono parte integrante di uno sviluppo sostenibile di un Paese che aspira a incrementare il traffico merci e a migliorare le infrastrutture legate alla portualità”.